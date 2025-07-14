Спецпредставитель кремлевского диктатора на своей странице в соцсети Х высказался о смене риторики главы Белого дома в отношении РФ. Глава российского фонда прямых инвестиций написал, что конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном «всегда принесет больше пользы, чем надоевший и деструктивный язык давления».

По его словам, настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность приносит только сотрудничество, информирует издание «НБН».

Чиновник добавил, что «ошибки и обман» администрации 46-го американского президента Джо Байдена будут исправлены.

Напомним, недавно глава США Дональд Трамп заявил, что разочарован лидером россиян. После этого американский президент возобновил поставки оружия в Украину, пообещав передать Patriot, за которые заплатит ЕС.

Также политик анонсировал «важное заявление», которое он намерен сделать 14 июля. СМИ узнали, чего ожидать от этого события.