Соратник Путина на своей странице в социальной сети Х отреагировал на условие американского президента о прекращении огня в течение 50 дней. Заместитель главы Совета безопасности РФ считает, что американский лидер выдвинул Москве «театральный ультиматум», информирует издание «НБН».

Бывший президент Российской Федерации написал, что после заявления главы Белого дома «мир содрогнулся, ожидая последствий, воинственная Европа была разочарована», а РФ «это не волновало».

Напомним, накануне лидер американцев пригрозил руководству государства-террориста введением пошлин, если в течение 50 дней Кремль не согласится заключить с Киевом соглашение о прекращении огня.

Также Трамп сообщил, что США и Альянс достигли договоренности о поставках вооружений в Украину через структуры НАТО. По данным СМИ, американский лидер также рассматривает возможность отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk.