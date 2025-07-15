Американский лидер накануне заявил, что у Москвы есть 50 дней для того, чтобы достичь с Киевом мирного соглашения. В случае отказала РФ от прекращения огня, США введут против нее жесткие санкции, пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Песков отреагировал на угрозы, признав серьезность заявления главы Белого дома. Спикер диктатора отметил, что в нем что-то было адресовано лично российскому лидеру.

Пресс-секретарь главы Кремля сообщил, что Москве нужно время для анализа высказываний главы Белого дома и диктатор, когда посчитает необходимым, прокомментирует заявление американского президента.

Чиновник раскритиковал реакцию руководства Украины на ультиматум Трампа. По его словам, Киев «воспринимает ситуацию не как шанс для мира». Представитель Кремля добавил, что Москва ожидает от украинской стороны предложений по проведению следующего раунда переговоров.

Ранее на заявление американского лидера отреагировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.