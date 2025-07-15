Американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники, пишет, что президент США рассматривает возможность отправки в Украину крылатых ракет Tomahawk. Именно этим оружием вооруженные силы Штатов поражали объекты на территории Ирана в июне, информирует «НБН».

По словам собеседников СМИ, Трамп обсуждал такой сценарий в пятницу, 11 июля. Пока что Вашингтон исключил Tomahawk из пакета военной помощи, однако соответствующее решение не окончательное. США могут отправить эти ракеты Украине позже, если президент захочет больше рычагов влияния.

Ракеты Tomahawk способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга, этим оружием Силы обороны Украины могли бы поражать цели оккупантов в глубоком тылу страны-агрессора. Пакет американской военной помощи для Киева включает системы противовоздушной обороны, зенитные ракеты, артиллерию и, возможно, дальнобойное оружие.

Отметим, что Трамп начал резко высказываться по поводу Путина, который разочаровал его нежеланием соглашаться на прекращение огня. Спецпредставитель главы Кремля Кирилл Дмитриев высказался о смене риторики лидера американцев в отношении РФ.