Представитель МИД КНР на брифинге, комментируя предложение Грэма, заявил, что Пекин «решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции «длинной руки»», информирует издание «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По его словам, давление и тарифные войны якобы не помогут решению проблемы. Цзянь заявил, что единственный путь к завершению российско-украинской войны – «диалог и переговоры». Вторжение РФ в Украину он назвал «украинским кризисом».

Представитель Пекина сообщил, что Китай рассчитывает на создание благоприятной атмосферы всеми сторонами для политического урегулирования. В очередной раз он повторил, что КНР якобы всегда занимала четкую и однозначную позицию в украинском вопросе.

Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп дал РФ 50 дней для достижения соглашения с Киевом о прекращении огня. В случае отказа Москвы от перемирия американский лидер пообещал ввести жесткие антироссийские санкции. У Путина отреагировали на заявление президента США.