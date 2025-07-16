Агентство Reuters, ссылаясь на слова десяти чиновников в Европе и США, пишет, что после заявления американского президента об изменении его подхода к РФ и усилении поддержки Украины стала заметна главная проблема плана Трампа – глава Белого дома представил только общую концепцию, а не конкретные шаги.

Некоторые страны узнали о плане лидера американцев, когда он уже объявил предложение. В режиме реального времени об инициативе узнали даже близкие союзники США, информирует «НБН».

По словам собеседника СМИ, Вашингтон никого не проинформировал относительно точных деталей. Он подозревает, что только сейчас в Белом доме начали разбираться, что означает план Трампа на практике.

Америка ведет переговоры с членами НАТО, выясняя, кто какое оружие готов передать Киеву, а также изучает инвентарные запасы Альянса. Далее властям США придется убеждать союзников подарить украинцам военное оборудование.

Экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что ВСУ могут получить 12–13 батарей Patriot, но на их доставку может уйти год.

Ранее СМИ заявили, что Кремль намерен воспользоваться «окном Трампа» в 50 дней, чтобы истощить украинские войска на фронте.