Спикер Путина Дмитрий Песков на фоне «мирного ультиматума» главы Белого дома Дональда Трампа, который он выдвинул Москве, заговорил о переговорах с Украиной, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Представитель АП РФ в комментарии росСМИ заявил, что Кремль «призывает все стороны давить на Киев, чтобы состоялся новый раунд переговоров». По всей видимости, чиновник имел в виду встречу делегаций двух стран в Стамбуле.

Также пресс-секретарь диктатора высказался о решении американского лидера продолжить предоставление военной помощи Украине, назвав это «бизнесом». Песков отметил, что о передаче дальнобойных ракет для ВСУ речь пока не идет.

Напомним, Трамп заявил, что РФ в течение 50 дней должна заключить с Украиной мирное соглашение, в противном случае страна-агрессор столкнется с беспрецедентными санкциями, в частности в энергетическом секторе.

Как сообщалось, в Пекине назвали «единственный сценарий» для урегулирования российско-украинской войны.