Британское издание The Times пишет, что глава КНР намерен провести трехсторонний саммит с лидером россиян и президентом США. Си Цзиньпин может пригласить Трампа на парад в Пекин по поводу окончания Второй мировой войны, который запланирован на 3 сентября.

Кремлевский диктатор будет присутствовать на этом мероприятии, он уже принял приглашение китайского лидера, информирует «НБН».

По данным СМИ, аналитики и некоторые граждане КНР призывали главу государства воспользоваться этим поводом и организовать встречу с главой Кремля и американским лидером. Один из самых известных китайских комментаторов-националистов Цзинь Цаньжун считает, что их трехсторонний саммит стал бы «мощным посланием мира и стабильности».

В то же время советники президента США могут убедить его отказаться от визита в Пекин, который стал бы политическим триумфом для Путина и Си Цзиньпина.

Ранее журналисты раскрыли имена людей из окружения Трампа, которые повлияли на его позицию по России.