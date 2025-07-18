Американское издание The Washington Post пишет, что в этом месяце произошел поворотный момент в отношениях украинского лидера и главы Белого дома, информирует «НБН».

Более дружеская коммуникация начала происходить между политиками благодаря ряду факторов: отказу кремлевского диктатора договариваться о перемирии, а также усилиям европейских лидеров, в частности французского лидера Эммануэля Макрона, который смог донести Трампу, что Путин угрожает интересам Штатов. Кроме того, во время саммита НАТО президент Украины надел костюм на встречу с главой Америки.

СМИ обратили внимание на энтузиазм в окружении Зеленского после переговоров главы государства с лидером американцев 4 июля. Журналисты отмечают, что в ходе телефонных переговоров Трамп сказал, что Украине нужно перейти в наступление, так как, находясь в обороне, она не сможет изменить ход войны.

Ранее британское издание Financial Times писало, что во время разговора президент США спрашивал, могут ли силы обороны бомбить Москву или Санкт-Петербург, на что Зеленский ответил, что такие удары возможны, если Киеву предоставят необходимое оружие.

Позже глава Белого дома и его администрация попытались смягчить тон заявления, в Вашингтоне утверждали, что не дадут ВСУ оружие, которым они смогут достать до столицы РФ. Однако после переговоров с Зеленским Трамп решился на продажу оружия для Украины за деньги европейских союзников.

Напомним, британское издание сообщило, что глава КНР Си Цзиньпин намерен провести трехсторонний саммит с Путиным и Трампом.