Руководитель немецкого оборонного ведомства в ходе заседания в формате «Рамштайн» сообщил, что Киев получит от Берлина дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Министр рассказал, что на прошлой неделе он посетил Вашингтон, где ему удалось договориться с главой Пентагона Питом Хегсетом об участии ФРГ в обеспечении передачи 5 ЗРК Patriot Украине. В ближайшие дни Германия и США будут координировать действия для скорейшего достижения цели.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Америка отправит Киеву 17 систем Patriot, за которые заплатят европейские союзники. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал приобретение Германией этих комплексов для ВСУ.

Как сообщалось, по данным СМИ, в ходе телефонного разговора с Зеленским в начале месяца американский президент предлагал Украине перейти к наступлению.