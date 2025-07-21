Спикер Путина в комментарии росСМИ заявил, что сейчас отношения Москвы и Баку «переживают непростой период», на завершение которого надеется российское руководство.

По его словам, якобы есть прочная основа отношений РФ и Азербайджана, совпадение их интересов и взаимовыгодное сотрудничество, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Чиновник объяснил, что иногда случается, в отношениях двух государств «происходят сложные периоды». Песков считает, что сейчас именно это происходит, и у Путина надеются, что этот период пройдет.

Напомним, что Баку начал усиливать разрыв с Москвой после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Также руководитель государства Ильхам Алиев предупредил, что его страна подаст международный иск против РФ из-за катастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Ранее СМИ заявили, что глава КНР Си Цзиньпин хочет в сентябре провести трехсторонний саммит с лидером россиян и президентом США.