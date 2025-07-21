Конгрессмен в интервью ведущей Шеннон Брим в эфире Fox News Sunday раскритиковал президента США и его администрацию за позицию по войне в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на издание The Hill.

По его словам, Трамп в ходе предвыборной кампании и после возвращения в Белый дом допустил огромную ошибку, когда переложил ответственность за начало боевых действий на Украину. Смит убежден, что именно лидер россиян Владимир Путин был двигателем вооруженного конфликта.

Журналисты пишут, что с начала второго срока Трампа его администрация настаивает на прекращении войны, однако соответствующая риторика не приносит результатов. В феврале президент США возложил вину за начало войны с РФ на лидера украинцев Владимира Зеленского, заявив, что «он никогда не должен был ее начинать».

При этом недавно глава Белого дома изменил свою позицию по РФ, пообещав предоставить Киеву ЗРК Patriot и ракеты к ним. Также американский президент резко раскритиковал Путина, который отказывается от перемирия.

Напомним, в Берлине рассказали, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц повлиял на позицию главы Белого дома по России.