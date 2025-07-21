Песков 20 июля в интервью пропагандисту Павлу Зарубину заявлял, что встреча лидера россиян с американским президентом обязательно состоится, однако пока что время для нее якобы не настало, пишет «НБН» со ссылкой на агентство «Интерфакс».

Сегодня, 21 июля, в комментарии росСМИ спикер Путина заявил журналистам, что вопрос проведения встречи лидеров государств может быть поднят в случае приезда Трампа в Пекин на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что глава КНР Си Цзиньпин намерен пригласить лидера американцев на парад в китайскую столицу. На праздновании, которое состоится в сентябре, будет присутствовать и кремлевский диктатор. Также журналисты писали, что глава Белого дома может посетить Пекин перед поездкой на саммит АТЭС, который запланирован на 30 октября – 1 ноября.

Песков, комментируя материалы иностранных изданий, заявил, что ничего не знает о подготовке трехстороннего саммита китайского лидера с президентом США и лидером россиян.

Напомним, спикер Путина высказался о «сложном периоде» в отношениях Москвы и Баку.