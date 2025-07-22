Руководитель внешнеполитического ведомства Франции во время совместного брифинга с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил, что Москва при каждом случае выдвигает максималистские требования, пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

По его словам, Киев почти полгода назад продемонстрировал готовность к безусловному 30-дневному прекращению огня, как предложили США. В то же время от Кремля до сих пор ждут ответа по этому поводу.

Дипломат отметил, что переговоры – это не подчинение одной стороны другой, они должны учитывать интересы и позиции двух стран. Барро напомнил слова украинского лидера о том, что предпосылкой для диалога должно стать прекращение огня. Министр добавил, что переговоры не могут проходить под бомбами.

Глава французской дипломатии напомнил, что Киев и Москва проводили переговоры в начале полномасштабной войны. Тогда процесс прервали зверства российских захватчиков в Буче и в Изюме, которые продемонстрировали неискренность лидера россиян.

Как сообщалось, в Кремле заговорили о встрече кремлевского диктатора с главой Белого дома Дональдом Трампом, выдвинув условие.