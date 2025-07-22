Бессент призвал членов Евросоюза последовать примеру США, если Америка введет 100-процентные тарифы против Российской Федерации и стран-покупателей ее энергоносителей, информирует издание «НБН» со ссылкой на CNBC.

По его словам, торговля между Штатами и Китаем находится на хорошем уровне. Поэтому, как сообщил глава Минфина, на следующем этапе переговоров между Вашингтоном и Пекином среди прочего будут обсуждаться закупки КНР российской и иранской нефти, на которую наложены санкции.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп выразил разочарование нежеланием кремлевского диктатора заключить перемирие с Украиной. Глава Белого дома дал Москве 50 дней для достижения прекращения огня, в случае отказа он пригрозил ввести санкции против РФ и 100-процентные тарифы против государств, которые продолжают покупать нефть у россиян.

Как сообщалось, руководитель французского МИД Жан-Ноэль Барро назвал ключевое условие для начала мирных переговоров по Украине.