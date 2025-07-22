Накануне Зеленский сообщил, что на повестке дня третьего раунда переговоров с РФ будет ряд тем, в частности обсуждение возможности встречи на уровне лидеров государств. Песков прокомментировал соответствующее заявление украинского президента, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

По его словам, «сначала предстоит много поработать», прежде чем обсуждать возможность каких-то личных встреч на высшем уровне. Спикер Путина добавил, что в Украине по-прежнему действует запрет на переговоры с РФ.

В действительности в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о запрете на проведение прямых переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. В январе 2025-го руководитель МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Киев не отказывался от этого решения.

Третий раунд переговоров украинской делегации с представителями государства-террориста запланирован на среду, 23 июля.

Как сообщалось, в МИД Франции назвали главное условие для начала мирных переговоров по Украине.