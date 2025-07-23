Немецкое издание Spiegel напомнило, что недавно президент США в Овальном кабинете в присутствии главы НАТО Марка Рютте заверил, что передаст для ВСУ целый арсенал оружия, в частности комплексы Patriot. Однако, как оказалось, быстрой отправка такой военной помощи не будет.

Журналисты отмечают, что главное условие – это решение государств, которые имеют необходимое Украине оружие, отдать его, чтобы другие могли оплатить его и передать Киеву, информирует «НБН».

СМИ уточнили, что в Вашингтоне считают, что союзники в Европе должны отдать ЗРК Patriot из своих запасов, а потом получат замену, когда производитель RTX Corporation в США перенесет их вперед в очереди на поставку.

Издание объяснило, что в таком случае первый Patriot будет доступен не раньше весны следующего года, поскольку ФРГ только до этого времени сможет получить батарею, которая изначально готовилась к отправке в Швейцарию. Другим странам понадобится еще больше времени для передачи этих комплексов.

Напомним, на днях в Минобороны ФРГ сообщили, что Берлин и Вашингтон договорились передать Киеву 5 ЗРК Patriot.