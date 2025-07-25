Представитель Кремля в ходе брифинга 25 июля, говоря о проектах меморандумов Москвы и Киева по прекращению огня, заявил, что противоположные позиции нельзя «сблизить в одночасье».

Чиновник добавил, что для достижения договоренностей потребуется «очень сложная дипломатическая работа», информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Также пресс-секретарь диктатора ответил на вопрос, стала ли более реальной перспектива переговоров главы Кремля и украинского президента после третьей встречи представителей стран в Стамбуле.

По его словам, переговоры лидеров государств должны поставить точку в урегулировании войны, зафиксировав все договоренности двух сторон, которые еще предстоит выработать. Спикер диктатора считает, что до конца следующего месяца сделать это невозможно.

Напомним, британское издание узнало, благодаря кому глава Белого дома Дональд Трамп изменил отношение к Украине.