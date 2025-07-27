Как информирует «НБН» со ссылкой на материал FoxNews, от госсекретаря США Марко Рубио прозвучало заявление — на выборах президента Соединенных Штатов (запланированы на в 2028 год) потенциальным кандидатом от Республиканской партии, и, соответственно, фактическим преемником Дональда Трампа, вероятно, окажется вице-президент Джей Ди Вэнс.

Исходя из слов Рубио, он надеется, что Трамп действительно откажется от третьего срока, и согласится с выдвижением Ди Вэнса. В частности, действующие глава Белого дома и вице-президент являются достаточно близкими друзьями, при этом, Ди Вэнс идеально справляется со своей нынешней должностью, и станет «отличным кандидатом».

Следует отметить, что Трамп подчеркивал — продолжить его политический курс после 2028 года смогут и прочие лидеры Республиканской партии, например, вице-президент Ди Вэнс или госсекретарь Рубио. Таким образом, вопрос выбора преемника Трампа окончательно не урегулирован.

Ранее мы писали о том, что США напоминали РФ о требовании Трампа подписать мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней.