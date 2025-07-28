Спикер Путина Дмитрий Песков заявил росСМИ, что «Турция нравится всем переговорным сторонам». По его словам, Москва признательна Анкаре за усилия в помощи по поиску путей урегулирования и создание условий для проведения встреч.

Представитель Кремля добавил, что этот настрой российского руководства «сохраняется на перспективу», информирует издание «НБН».

Ранее турецкое издание Hurriyet заявило, что Эрдоган планирует на этой неделе созвониться с главой Белого дома и кремлевским диктатором, чтобы предложить им провести переговоры по Украине в Стамбуле.

Однако на самом деле журналисты говорили о намерении главы Турции организовать встречу лидера россиян и украинского президента, предварительно переговорив с Трампом, чтобы собрать Путина и Зеленского.

Напомним, на прошлой неделе Песков назвал цель возможных переговоров главы Кремля с украинским лидером.