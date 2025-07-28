Накануне глава Белого дома сообщил о масштабной торговой сделке Штатов с ЕС. Трамп заявил, что Евросоюз согласился покупать энергоносители у Америки на 750 миллионов долларов.

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Брюссель и Вашингтон договорились о взаимной тарифной ставке 15% для подавляющего большинства экспорта, а также о тарифах «ноль на ноль» на ряд стратегических товаров, пишет «НБН».

Премьер Франции на своей странице в соцсети Х раскритиковал эту сделку. Глава правительства написал, что альянс свободных народов, объединенных для утверждения своих ценностей и защиты своих интересов, подчинился. Также он назвал это «темным днем» для организации.

В то же время министр по делам Европы Франции Бенжамен Аддад считает, что этот договор обеспечит временную стабильность для европейских стран на фоне повышения тарифов Штатами. При этом политик назвал соглашение «несбалансированным».

Как сообщалось, Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Палестину государством. В США и Израиле раскритиковали решение французского лидера.