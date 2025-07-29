Симоньян в эфире пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» пожаловалась, что Украина отвечает на удары оккупантов по своей территории дроновыми атаками на РФ. В результате налетов огромного количества беспилотников в российских аэропортах возникает коллапс в разгар курортного сезона.

Псевдожурналистка убеждена, что украинцы ударами БПЛА пытаются сделать так, чтобы граждане «стали политизированы в другую сторону» и спровоцировать бунт, информирует издание «НБН».

По ее мнению, дроновые атаки призваны сделать так, чтобы возможность полететь на море для граждан государства-террориста стала важнее будущего их страны. Пропагандистка объяснила, что будущее РФ – это результат так называемой «спецоперации».

Симоньян добавила, что россиянам иногда придется отменить или отказаться от отпуска ради продолжения «СВО».

Напомним, аналитики ISW объяснили слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия «впервые воюет против всего Запада без союзников».