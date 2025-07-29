Глава Белого дома 28 июля заявил, что теперь у кремлевского диктатора будет 10-12 дней, а не 50, как было ранее, на заключение мирного соглашения с Украиной. Также Трамп дал понять, что больше не заинтересован в разговорах с лидером россиян, в частности в личной встрече.

Спикер Путина в комментарии росСМИ отреагировал на ультиматум президента США, пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Чиновник сообщил, что в Москве приняли к сведению заявление американского лидера. Пресс-секретарь диктатора заверил, что РФ сохраняет приверженность мирному процессу по Украине. Говоря о встрече главы Кремля с президентом США, Песков заявил, что этот вопрос не обсуждается.

Напомним, вчера Трамп сообщил, что финальное окно для переговоров закроется между 7 и 9 августа. Если РФ до этого времени не начнет договариваться с Украиной о завершении войны, Вашингтон введет 100-процентные тарифы на российский импорт, которые начнут действовать с сентября. Такие меры могут повлиять на экспорт нефти из страны-агрессора в КНР, Турцию и Индию.

Как сообщалось, 28 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его страна воюет против Запада без союзников. В ISW объяснили слова путинского дипломата.