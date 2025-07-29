Руководитель Министерства иностранных дел РФ 28 июля во время молодежного экономического форума заявил, что его страна «впервые за всю историю воюет одна против всего Запада». По его словам, у России якобы «нет союзников на поле боя», в отличие от Первой и Второй мировых войн.

На высказывания главы МИД государства-террориста обратили внимание аналитики ISW, информирует издание «НБН».

Американские эксперты в своем отчете пишут, что заявления путинского дипломата о том, что РФ в войне против Украины действует в одиночку, игнорируют поддержку КНДР, Ирана и Китая, которую получает Москва.

Таким образом, Кремль продолжает формировать у россиян представление о вторжении в соседнюю страну как об экзистенциальной борьбе с Западом, чтобы население безоговорочно поддержало будущую агрессию РФ против НАТО.

Также Москва продолжает работу над созданием глобального антизападного альянса, все больше сближаясь с КНР, Северной Кореей и Ираном.

Ранее у Путина прокомментировали информацию СМИ о намерении Эрдогана организовать встречу кремлевского диктатора и президента США.