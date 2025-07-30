Спикер Путина после угроз Трампа ввести жесткие экономические ограничения в отношении Российской Федерации оценил готовность страны-агрессора к новым санкциям, пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Чиновник отметил, что РФ достаточно долго живет под сильным санкционным давлением, поэтому у нее выработался «определенный иммунитет» к таким ограничительным мерам.

Представитель кремлевского диктатора добавил, что Москва продолжает фиксировать все заявления главы Белого дома и других международных представителей по этому поводу.

Напомним, американский лидер сначала дал Путину 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной, однако впоследствии сократил срок до 10 дней из-за отсутствия прогресса со стороны России. Если Москва откажется прекращать войну, Штаты введут жесткие санкции против РФ и государств, которые покупают у нее энергоносители.

Напомним, глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров на днях заявил, что Россия воюет против всего Запада без союзников. В Институте изучения войны объяснили высказывания министра.