Агентство Bloomberg пишет, что страна-агрессор давно стремится к так называемому «цифровому суверенитету», пытаясь отказаться от западных технологий. РФ в этом вопросе ориентируется на КНР, где все цифровое пространство контролируется государством, информирует издание «НБН».

После начала полномасштабного вторжения в Украину в России заблокировали иностранные соцсети – Facebook, Instagram и X, а также ограничили доступ к платформам YouTube и TikTok. Кроме того, более 2500 раз в этом месяце в РФ отключали мобильный интернет.

В стране-агрессоре также создается национальное приложение Max, которое объединяет мессенджер, доступ к госуслугам и финансовые сервисы. Разработчиком платформы назначили компанию VK, которая полностью контролируется Кремлем через «Газпром» и аффилированных акционеров.

Новое приложение не будет использовать сквозное шифрование, поэтому оно станет уязвимым для слежки и позволит российским властям контролировать активность граждан в Сети.

В то же время, по мнению аналитиков, мессенджер Max не скоро станет популярным среди населения РФ, в первую очередь граждане будут устанавливать его ради доступа к госуслугам. Однако в будущем ситуация может измениться под давлением Кремля.

Ранее в ГУР МОУ рассказали, как Москва «кидает» на деньги оккупантов.