Американский телеканал NBC News заявил, что руководитель Минобороны США рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Теннесси. Журналисты утверждают, что в частных разговорах глава Пентагона обсуждал идею получения политической должности, информирует издание «НБН».

В случае реализации соответствующего плана, Хегсету придется уйти из оборонного ведомства США. Тогда в министерстве, которое контролирует армию и миллионы федеральных служащих в Америке, произойдут серьезные кадровые изменения.

По словам собеседника СМИ, его разговор с руководителем МО США по этому поводу состоялся в течение трех последних недель. Источник утверждает, что это была серьезная беседа, а не просто обмен идеями.

Журналисты отмечают, что есть ряд требований к кандидатам на должность губернатора штата Теннесси, которым глава Минобороны США, возможно, не соответствует.

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