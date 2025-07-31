Американское издание Politico заявило, что в государствах Восточной Европы предполагают, что президент США может разрушить экономическое «огневое кольцо» вокруг РФ, возобновив поставки российских энергоресурсов в обмен на завершение агрессии против Украины, информирует «НБН».

Трубопроводы из страны-агрессора в европейские государства пока не запущены, однако в ЕС уже допускают возвращение к закупкам газа у России. По данным СМИ, инвесторы из Америки обсуждают возможное партнерство с РФ по возобновлению поставок в Германию.

Собеседник журналистов сообщил, что государства Восточной Европы обеспокоены из-за перспективы возвращения российских энергоносителей и неопределенности позиции Вашингтона. Они надеются, что смогут убедить американцев в том, что экономическая сделка с Москвой – это огромная ошибка.

Напомним, в Кремле после угроз Трампа заявили, что у РФ есть «иммунитет» к санкциям.