Лидер россиян в очередной раз заявил, что он готов закончить войну против Украины, на условиях, которые он выдвинул в июле прошлого года. По его словам, Киев должен полностью вывести войска с территорий Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, а также отказаться от вступления в НАТО.

Диктатор отметил, что нужен прочный и длительный мир, который устроил бы две страны и обеспечил их безопасность, сообщает издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Также глава Кремля высказался о третьем раунде переговоров Киева и Москвы в Стамбуле. Путин положительно оценил результаты этой встречи, напомнив о возвращении российских захватчиков на родину в рамках обмена пленными, а также об обмене телами погибших.

Российский лидер считает, что разговоры сторон были бы более основательными при создании трех рабочих групп для переговоров по предложению Москвы. Диктатор считает, что переговоры будут эффективнее, если их проводить «в тишине», а не на публике.

Напомним, военный обозреватель высказался о влиянии главы Белого дома на завершение войны в Украине.