Как информирует «НБН» со ссылкой на доклад аналитического центра Hudson Institute, опубликованный в FoxNews, Китай меняет ядерную стратегию — от прежнего подхода, основанного на сдерживании, эта страна переходит к тактике давления.

По мнению аналитиков, главная цель вышеописанной трансформации, осуществляемой Китаем — подорвать доверие союзников США (Японии, Южной Кореи, Филиппин) к американским гарантиям безопасности и укрепить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эксперты прогнозируют, что к середине 2030 годов КНР может сравняться по ядерному потенциалу с США: арсенал превысит 1 000 боеголовок, будет создана полноценная «триада» (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные субмарины с баллистическими ракетами) и внедрены высокотехнологичные разработки, включая гиперзвуковое оружие и орбитальные ударные станции.

КНР активно использует ядерную риторику в сочетании с психологическим и информационным давлением, стремясь деморализовать соседние страны и склонить их к нейтралитету в случае конфликта, например, из-за Тайваня.

В Hudson Institute рекомендуют Вашингтону отказаться от иллюзий о возможности контроля над ядерным развитием Китая и предлагают:

усилить стандартные военные силы в регионе;

пресечь распространение ядерного оружия среди союзников;

противостоять пропаганде Пекина и укреплять доверие к коллективной обороне.

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