Спикер Путина заявил представителям росСМИ, что Москва считает незаконными попытки заставить Индию и другие страны отказаться от торговых отношений с Россией.

По его словам, соответствующие заявления «фактически являются угрозами», информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Пресс-секретарь диктатора отметил, что каждое государство имеет право самостоятельно выбирать партнеров торгово-экономическому сотрудничеству, которое соответствует их интересам.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Индии жесткими тарифами за закупку российского «черного золота». В Нью-Дели обвинили Вашингтон в двойных стандартах, заявив, что Штаты продолжают импортировать из РФ гексафторид урана для своей ядерки, а палладий – для электромобильной промышленности.

Как сообщалось, в Politico оценили, есть ли шанс на встречу Путина и Зеленского.