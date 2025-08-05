Агентство Reuters, ссылаясь на трех источников, близких к окружению главы Кремля, заявило, что диктатор не намерен принимать ультиматум американского президента, информирует издание «НБН».

Трамп пригрозил ввести новые санкции против РФ и 100-процентные пошлины для Китая, Индии и других государств, которые покупают российскую нефть, если Москва до 8 августа не согласится заключить перемирие с Украиной. Однако Путин не верит словам главы Белого дома, и не будет выполнять его условия.

Собеседники журналистов рассказали, что лидер россиян уверен в победе, кроме того, он считает, что новые санкции не окажут значительно влияния на РФ после предыдущих волн введения экономических ограничений.

Два источника уточнили, что кремлевский диктатор не хочет портить отношения с президентом США и опасается полного разрыва отношений с Западом, однако достижение военный целей для него важнее.

По их словам, Путин намерен обсуждать мирное соглашение по Украине только после того, как Россия будет полностью контролировать Донетчину, Луганщину, Херсонщину и Запорожье.

Напомним, в Москве отреагировали на призывы США к Индии и другим странам отказаться от закупки нефти у РФ.