В аналитическом материале ISW отмечается, что лидер россиян сознательно загнал себя в тупик, чтобы не заканчивать войну против Украины сейчас. Диктатор сформировал в РФ общественную поддержку затяжных боевых действий, и теперь не может отступить без потери лица, информирует издание «НБН».

Американские эксперты объяснили, что сейчас глава Кремля находится в ситуации, когда прекращение огня в Украине без достижения максималистских военных целей Москвы будет выглядеть как поражение для россиян и оккупационной армии.

Путин годами представлял агрессию в отношении соседней страны как экзистенциальную необходимость для РФ, а также создал экономическую зависимость от войны.

Боевые действия в Украине стали политическим и экономическим инструментом удержания режима кремлевского диктатора, поэтому он сознательно не создал условий для достижения перемирия.

Ранее СМИ, ссылаясь на близкие к окружению Путина источники, заявили, что российский лидер не верит в ультиматум президента США Дональда Трампа.