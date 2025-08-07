Глава Кремля заявил, что заинтересованность в его переговорах с Трампом была проявлена и со стороны РФ и со стороны США. Диктатор предложил провести встречу в Объединенных Арабских Эмиратах. Путин считает эту страну одним из подходящих мест для переговоров.

По его словам, у РФ много друзей, которые готовы помочь в подготовке встречи, в частности ОАЭ, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Говоря о встрече с украинским лидером, Путин сказал, что «в целом не имеет ничего против» переговоров с Зеленским. Однако диктатор уточнил, что для этого «нужно создать определенные условия».

Ранее помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал, что переговоры лидера россиян с американским президентом состоятся на следующей неделе. Чиновник уточнил, что место проведения встречи пока не согласовано, Москва сообщит эту информацию позже.

Напомним, эксперты ISW объяснили, почему согласие Путина на перемирие с Украиной будет выглядеть для РФ как поражение в войне.