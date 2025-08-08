Нелегитимный глава Республики Беларусь в интервью репортеру Time Саймону Шустеру оправдывал агрессию Российской Федерации в отношении Украины. В частности, Лукашенко высказался о событиях в Буче на Киевщине, которые произошли в начале полномасштабного вторжения, информирует издание «НБН».

Говоря о трагедии в оккупированном городе, соратник Путина заявил, что «там все было не так, как показывали». По его словам, массовые убийства мирных жителей в марте 2022 года, которые сопровождались похищениями, пытками и мародерствами – «хорошо спланированная акция».

Диктатор считает, что зверства в Буче – это «постановка», для того, чтобы показать кровожадность и агрессивность россиян. Самопровозглашенный президент РБ утверждает, «ничего подобного там не было».

Политик добавил, что Минску якобы известны номера авто, на которых приехали «организаторы акции» в городе.

Напомним, в мае нелегитимный глава РБ объяснял, почему не стал защищать Украину, если бы знал о планах по вторжению РФ.