Как сообщает Fox News, ссылаясь на источники, переговоры российского и американского лидеров могут состояться в понедельник, 11 августа. По данным СМИ, обсуждались места встречи Путина и Трампа в Европе и в других странах. В частности, возможно политики приедут в Рим.

Собеседники СМИ не исключают, что переговоры кремлевского диктатора и президента США могут состояться не в понедельник, но на следующей неделе, информирует издание «НБН».

Ранее в медиа РФ появилась информация о том, что встреча лидера россиян и главы Белого дома может состояться в одном из арабских государств. Сам Путин говорил, что хотел бы провести переговоры с Трампом в ОАЭ, по его мнению, эта «дружественная страна» является подходящим местом.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Макрон и Мерц должны были отправиться в российскую столицу на встречу с главой Кремля, чтобы Европа не осталась в стороне от мирного процесса по Украине.