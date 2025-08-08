В пятницу, 8 августа, местные Telegram-каналы около 15:00 сообщили, что в Сочи, Туапсе и Адлере объявили воздушную тревогу. В частности, в Сочи работает противовоздушная оборона, город атакуют ударные беспилотники. В связи с угрозой местный аэропорт ограничил прием и вылет самолетов, десятки рейсов задерживаются, информирует издание «НБН».

Также «хлопки» испортили отдых людям на пляжах. Россияне начали жаловаться, что их выгнали в связи с дроновой атакой.

Мер Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и гостей города не выходить на улицу, особенно тех, кто находится возле побережья, и спрятаться в помещениях без окон. Также путинский чиновник попросил местных и туристов воздержаться от публикации в Сеть кадров работы ПВО, беспилотников, обломков БПЛА, средств защиты объектов атаки и работы оперативных и спецслужб.

Напомним, что ранее Сочи оказался под ударом БПЛА в ночь на 3 августа. В местном аэропорту ввели план «Ковер», 20 рейсов на вылет и прилет задержались. По данным СМИ, в городе был прилет по нефтебазе, на объекте вспыхнул пожар.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов высказался о прекращении огня в воздухе.