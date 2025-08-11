Американское издание The New York Times, ссылаясь на близкие к администрации Путина источники, заявило, что замглавы АП РФ Дмитрий Козак недавно представил лидеру россиян предложение о завершении войны против Украины и проведении мирных переговоров, пишет «НБН».

Помимо этого, чиновник призвал диктатора провести реформы в стране-агрессоре, в частности создать независимую судебную систему и передать мощные силовые структуры под надзор Кремля.

По данным СМИ, чиновник разочаровал диктатора, когда четко дал понять, что считает вторжение в соседнее государство ошибкой. После этого Путин передал его полномочия первому заместителю руководителя АП РФ Сергею Кириенко.

Источники NYT утверждают, что Козак – единственный чиновник в Кремле, который открыто осуждает вторжение в Украину, хотя он никогда не заявлял о своем несогласии публично.

По словам собеседников СМИ, позиция близкого соратника Путина – свидетельство разочарования, которое охватывает часть кремлевской элиты из-за нежелания российского лидера идти на компромиссы по Украине.

Ранее западные журналисты узнали, почему диктатор согласился на переговоры с президентом США на Аляске.