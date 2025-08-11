Польский премьер на пресс-конференции сообщил, что власти США пообещали проконсультироваться с партнерами в Европе перед встречей главы Белого дома Дональда Трампа и кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, информирует издание «НБН» со ссылкой на «Крым.Реалии».

Туск отметил, что совместное заявление лидеров Польши, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Финляндии и Еврокомиссии свидетельствует об их единстве в подходе к переговорам по завершению российско-украинской войны.

Глава польского правительства уточнил, что Киев должен участвовать в любых обсуждениях мирного урегулирования. Представитель Варшавы также подчеркнул, что лидеры ЕС выступают против изменения границ силой.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо сделал скандальное заявление о переговорах Путина и Трампа. В Киеве отреагировали на антиукраинские высказывания главы правительства.