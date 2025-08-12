Заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста в ходе брифинга заявила, что Европейский Союз приветствует усилия главы Белого дома Дональда Трампа по достижению мира для Украины, который должен быть справедливым, долговременным, уважать суверенитет и территориальную целостность страны.

По ее словам, ЕС работает над тем, чтобы эта позиция была учтена на переговорах Трампа и Путина 15 августа, пишет «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Также спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Анитта Хиппер высказалась об отказе венгерского премьера Виктора Орбана подписать совместное заявление Евросоюза в поддержку Украины. По ее словам, «в этом нет ничего нового».

Представитель ЕК добавила, что в организации должно быть единство, в противном случае от этого выиграет только одна партия – Российская Федерация.

Напомним, глава венгерского правительства заявил, что ЕС не может диктовать условия встречи, на которую не пригласили европейских лидеров. Политик утверждает, что «единственное разумное решение» в этой ситуации для Евросоюза – организовать саммит с РФ.

Ранее представитель Будапешта говорил, что канцлер Германии и президент Франции должны были поехать в Москву на переговоры с главой Кремля.