В Центре противодействия дезинформации, ссылаясь на данные Сил обороны, заявили, что лидер россиян для переговоров с главой Белого дома 15 августа готовит определенные «исторические материалы», информирует издание «НБН».

В ЦПД уточнили, что речь идет о географических картах, с помощью которых глава Кремля надеется доказать американскому президенту, что Украина – это якобы «искусственное государство», сформированное из чужих территорий. Такие «исторические факты», как рассчитывает Путин, станут оправданием агрессии РФ и ее претензий на регионы Украины.

В ЦПД заявили, что такие псевдоисторические спекуляции с точки зрения международного права недопустимы, так как оно четко фиксирует принципы территориальной неприкосновенности и нерушимости границ стран.

Напомним, что в 2023 году диктатор и глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин «не могли найти» Украину на карте 17 века. В Офисе Зеленского отреагировали на псевдоисторическое шоу Кремля.