Американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники в Москве, заявило, что большинство чиновников в окружении российского лидера не поддерживают нападение на Украину и хотят остановить вторжение, но боятся сказать об этом диктатору, информирует «НБН».

Неназванный чиновник РФ в комментарии СМИ рассказал, что в окружении Путина не хотят говорить о компромиссах для окончания боевых действий, так как боятся диктатора. Кроме того, приближенным к главе Кремля все время нужно показывать, что они являются патриотами.

Другой собеседник журналистов рассказал, что для российской элиты «война – это стыд, она хочет, чтобы все стало, как было раньше». Переговоры на Аляске были задуманы для того, чтобы успокоить людей в окружении диктатора, которые хотят завершения боевых действий.

Отметим, что в то же время другое американское издание ранее заявило, что в Кремле есть единственный чиновник, который открыто осуждает вторжение РФ в Украину и предлагает Москве пойти на мирные переговоры.