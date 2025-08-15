Руководитель внешнеполитического ведомства РФ прибыл в город Анкоридж на Аляске вместе с главой Кремля Владимиром Путиным. Как сообщили медиа страны-агрессора, перед встречей американского лидера и российского диктатора дипломат надел кофту с надписью «СССР», информирует издание «НБН».

В комментарии представителю СМИ министр заявил, что у российской стороны есть понятная и четкая позиция, которую представители Москвы будут излагать на переговорах глав государств.

Руководитель МИД РФ отметил, что была проделана работа в ходе визитов спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Дипломат добавил, что он рассчитывает на продолжение этого «полезного разговора».

Напомним, глава Белого дома оценил вероятность неудачных переговоров с лидером россиян на уровне 25%. Американский лидер предупредил, что в случае провала его дипломатических усилий Вашингтон готов ввести санкции против страны-агрессора.

Ранее в ЦПД сообщили, что кремлевский диктатор поедет на встречу с президентом США с «историческими документами». Путин намерен доказать американскому лидеру «искусственность» Украины, чтобы оправдать нападение на нее.