Как заявляет CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сегодня во время встречи с кремлевским диктатором на Аляске у президента США «все варианты остаются на столе».

В частности, глава Белого дома может досрочно покинуть саммит, если поймет, что Путин несерьезно настроен на переговоры о прекращении огня и перемирии, информирует издание «НБН».

Собеседник журналистов отметил, что в администрации Трампа относятся к встрече глав государств с острожным оптимизмом. Источник добавил, что американский лидер стремится быть в одной комнате с кремлевским диктатором, чтобы оценить, настроен ли он на завершение боевых действий в Украине.

Как сообщалось, пресс-служба Белого дома опубликовала ориентировочное расписание встречи Трампа и Путина на Аляске. Согласно документу переговоры в Анкоридже начнутся в 11:00 поместному времени (22:00 по Киеву).