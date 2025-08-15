В пятницу, 15 августа, около 10:00 в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области страны-агрессора на пороховом заводе «Эластик» произошло ЧП. На предприятии прогремел взрыв, после чего возник пожар, информирует издание «НБН».

Российские Telegram-каналы пишут, что инцидент не связан с дроновой атакой – взрыв произошел в цеху, где производится порох, в связи с нарушением техники безопасности. Здание полностью разрушено.

РосСМИ заявили о 5 погибших и 98 пострадавших. Также под обломками конструкций остаются еще минимум 20 рабочих. Персонал завода эвакуировали.

К тушению пожара на предприятии власти привлекли 70 человек и 28 единиц техники. СМИ пишут, что на место происшествия едет губернатор региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло гибель людей.

