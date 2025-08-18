Американское издание Politico пишет, что словацкий премьер обещал кремлевскому диктатору, что Братислава не даст Украине «ни одной пули». Однако частные компании страны активно поставляют оружие для ВСУ, информирует издание «НБН».

Замглавы Минобороны Словакии Игорь Меличер в комментарии СМИ рассказал, что официальная помощь Киеву от Братиславы состоит только из нелегальной помощи и поставок электроэнергии. Однако государство не запрещает частным компаниям продавать оружие для Украины.

В прошлом году экспорт вооружений из Словакии вырос до 1,15 миллиарда евро, что вдвое больше, чем в 2023 году. Компании страны производят 155-миллиметровые снаряды, САУ Zuzana 2, системы обнаружения, электронные средства борьбы и коммуникационные технологии.

Кроме того, Братислава хотела бы получить средства ЕС на оборонные проекты, в частности через новую программу Европейского Союза Security Action for Europe. При этом глава правительства ставит под сомнение необходимость масштабных расходов европейцев на оружие и хотел бы прекратить поставки любой помощи Украине.

