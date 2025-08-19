Руководитель швейцарского внешнеполитического ведомства Игнацио Кассис сообщил, что его страна, учитывая ее большой опыт в дипломатии, готова принять встречу Путина и Зеленского в Женеве, информирует издание «НБН» со ссылкой на Swissinfo.

Дипломат отметил, что о готовности Швейцарии сообщили главе МИД РФ Сергею Лаврову. Также министр заверил, что кремлевскому диктатору предоставят «иммунитет» от преследования со стороны Международного уголовного суда, если он приедет на саммит.

Ранее журналисты Sky News рассказали, что французский лидер Эммануэль Макрон во время недавней онлайн-встречи с союзниками предложил организовать переговоры главы Украины, лидера россиян и президента США в Женеве. Также руководители европейских государств рассматривают для проведения встречи Рим, Будапешт и Хельсинки.

