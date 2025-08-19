Глава немецкого правительства во время брифинга после переговоров в Белом доме заявил, что ближайшие недели для Украины станут критическими, информирует издание «НБН» со ссылкой на Sky News.

Канцлер сообщил, что кремлевский диктатор и глава Украины должны провести переговоры в течение двух недель. Политик напомнил, что об этом говорил и американский президент Дональд Трамп после общения с европейскими лидерами.

При этом представитель Берлина сомневается в том, что Путин решится приехать на двухсторонние переговоры с украинским президентом. Мерц объяснил, что главе Кремля может не хватать решительности для такой встречи.

Глава правительства Германии положительно оценил заявление президента США о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, в процессе из разработки должны участвовать все европейские государства.

Напомним, по плану Трампа, после переговоров Зеленского и Путина они проведут трехсторонний саммит. СМИ узнали, где может состояться встреча главы Белого дома, лидера украинцев и кремлевского диктатора.