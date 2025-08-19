Госсекретарь США в эфире телеканала Fox News заявил, что лидер россиян принял предложение главы Белого дома встретиться с украинским президентом. По его словам, сейчас Вашингтон работает над организацией будущего саммита.

Рубио считает, что согласие диктатора на переговоры с главой Украины – это «большое дело», информирует издание «НБН».

Глава Госдепа США отметил, что лидер американцев «ненавидит войну», считая боевые действия пустой тратой денег и человеческих жизней. Поэтому Трамп прилагает все усилия для достижения мира.

Представитель Вашингтона напомнил, что после встречи Путина и Зеленского состоятся трехсторонние переговоры с участием главы Белого дома. Руководство Штатов рассчитывает, что на этом саммите будет заключено мирное соглашение.

