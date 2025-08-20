Руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москву не устроит решение вопроса о гарантиях безопасности для Украины без РФ, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Путинский дипломат назвал это «утопией» и заверил, что решать вопрос о «коллективной безопасности» без России якобы не получится. По его словам, страна-агрессор должна участвовать в обсуждении вместе с другими ведущими государствами – США, Великобританией, Францией и Китаем.

Министр отметил, что для обеспечения долгосрочной стабильности в регионе нужно создать прозрачную, надежную, сбалансированную систему, которая будет учитывать интересы всех сторон.

Глава МИД добавил, что любые серьезные переговоры о гарантиях безопасности для Украины без страны-агрессора «не будут иметь перспективы». Также Лавров пожаловался, что европейские лидеры «нагнетают обстановку» и якобы не предоставляют конструктивных идей по урегулированию войны.

Ранее в Госдепе США заявили, что глава Кремля принял предложение Трампа встретиться с Зеленским.